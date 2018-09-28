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Вилилося 30 тис. літрів! В Італії вибухнула цистерна з просекко

У місті Фонтанеллі в провінції Тревізо на північному сході Італії – на одному з винзаводів вибухнула цистерна з просекко.

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Все зафільмував один з працівників і виклав у соцмережі. Він стверджує – ігристе потекло на землю через надмірний тиск вина в резервуарі.

Загалом, у результаті вибуху вилилося 30 тис. літрів дорогого ігристого напою. Попередньо, причиною аварії стала саме людська необачність.

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