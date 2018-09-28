Вилилося 30 тис. літрів! В Італії вибухнула цистерна з просекко
У місті Фонтанеллі в провінції Тревізо на північному сході Італії – на одному з винзаводів вибухнула цистерна з просекко.
Читайте: У Франції з’явилося унікальне блакитне вино: як роблять і ціна
Все зафільмував один з працівників і виклав у соцмережі. Він стверджує – ігристе потекло на землю через надмірний тиск вина в резервуарі.
Загалом, у результаті вибуху вилилося 30 тис. літрів дорогого ігристого напою. Попередньо, причиною аварії стала саме людська необачність.
До слова, ЗМІ: Скандал з виноградниками Лакарена – провокація винороба.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-09-28Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.