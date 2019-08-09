Вимагали $5 тис. У Києві затримали двох прокурорів

Двоє столичних прокурорів вимагали $5 тис. з директора мережі АЗС. За хабар обіцяли не притягувати його до кримінальної відповідальності та не втручатися у господарську діяльність.

Прокурорів і посередника спіймали на гарячому – під час одержання грошей.

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Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру. Якщо провину доведуть – затриманим загрожує від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

До слова, у Львівській області поліцейського затримали на хабарі у $12 тис.

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