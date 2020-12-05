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Вимагали $74 тис. на транспортування: як українців із Covid-19 доправляють в Україну

Родина Онищуків полетіли на відпочинок у Хургаду 12 жовтня. На п’ятий день 73-річний Сергій Оніщук разом зі своєю дружиною 56-річною Ліною занедужали і були госпіталізовані у приватну клініку, де їм підтвердили коронавірус.

Страхову і туристичну компанії про це попередили. Пару тижнів арабські медики запевняли, що 56-річну Ліну транспортувати в Україну небезпечно. Обіцяли, що піде на поправку, але через півтора місяці жінка опинилась на межі життя і смерті.

Тому згоду на транспортування дали за однієї умови – якщо Сергій заплатить приватній клініці в Хургаді $74 тис. Це сума за півторамісячне перебування.

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Проте страхова та представники українського посольства згодом виявили, що такі суми не є точними та сильно завищеними. Адже у шпиталі жодних рахунків так і не змогли надати. Згодом важкохвору Ліну Онищук повернули в Україну.

Проте випадків про нечесні схеми з туристами у Єгипті, яким раптом діагностують коронавірус збільшується. Тому експерти кажуть, що захиститись у таких випадках можна лише знаючи свої права та не заощаджуючи на страхуванні.

Також, якщо ви вирушаєте до Єгипту не забувайте про ПЛР-тест на коронавірус, що є обов’язковою умовою при в’їзді у країну.

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