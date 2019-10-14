Вимога нації – ні капітуляції. У містах України пройшла хвиля акцій
На день захисників у Києві та ще кількох містах відбулися акції “ні капітуляції”. У столиці за приблизними підрахунками зібралось 10-15 тис. людей. Серед них багато ветеранів АТО. Організатори вимагають, аби українська влада не вела переговори і не укладала угоди в російсько-українській війні, а йшла до перемоги.
Від самого ранку збираються біля пам’ятника Шевченку. Дехто із дітьми, в багатьох на грудях державні нагороди.
Паралельно опівдні на Банковій активісти монтують 134 цеглини. Вони символізують населені пункти, які залишаться у сірій зоні після розведення військ. За словами учасників, серед яких, і жителі прифронтових сіл – люди будуть у небезпеці.
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Біля пам’ятника Шевченку, за словами організаторів, 15 тис. учасників. Із собою жодної політичної символіки, лише стяги України та військових формувань.
Усі воїни з’їхалися з різних куточків країни. Такі ж акції – не лише у столиці.
Величезний державний стяг розгорнули учасники у Дніпрі. Місто долучається до акції уже втретє, і людей усе більшає.
Активний і Львів.
У Києві, тим часом, мітингувальники колоною вирушили у бік Майдану. Звідти пішли до Офісу Президента.
До слова, через формулу Штайнмаєра на Майдані Незалежності збиралися протестувальники.