Винні мають бути покарані: у Києві вшанували жертв теракту під Верховною Радою

31 серпня керівництво Верховної Ради, МВС та Нацгвардії вшанували пам’ять жертв теракту, який стався шість років тому.

Цього дня в 2015 році під час позачергового засідання нардепи в першому читанні проголосували за законопроект №2217а Про внесення змін до Конституції України (у частині децентралізації влади).

Через це під стінами парламенту спалахнули масові протести.

Тоді в натовп правоохоронців полетіла бойова граната, унаслідок чого загинули четверо нацгвардійців.

За шість років гучну справу так і не довели до кінця. У теракті підозрюють колишнього АТОвця Ігоря Гуменюка. Нині він перебуває в СІЗО.

На переконання спікера парламенту Дмитра Разумкова, винні в цій трагедії мають бути покарані за всією суворістю закону.

Очільник ВР наголошує: позиція Верховної Ради та МВС із цього питання єдина – закон має бути один для всіх, незалежно від політичних уподобань.

Законопроект №2217а Про внесення змін до Конституції України (у частині децентралізації влади) вніс до парламенту п’ятий президент Петро Порошенко 1 липня 2015 року. За тиждень законопроект погодила Венеціанська комісія.

У день голосування кілька політичних сил, зокрема Свобода, Радикальна партія, Громадянська платформа та УКРОП організували мітинг.

Протести переросли в сутички з правоохоронними органами. Кульмінацією подій стала граната, яка вибухнула просто під ногами в бійців Нацгвардії.

Унаслідок події четверо з них загинули. 131 співробітник МВС дістав поранення, 56 були госпіталізовані.

Серед мітингувальників постраждало 11 осіб, близько 30 затримали.

Народні депутати того дня покинули Верховну Раду підземним тунелем.

Фото: Верховна Рада України

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