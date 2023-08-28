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Олег Корнієнко, Журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент

Виносять поранених на руках: яка ситуація у Часовому Яру

Російські війська щодня поступово знищують Часів Яр на Донеччині. Містечко за вісім кілометрів від Бахмуту і неподалік лінії фронту, тож окупанти його рясно накривають з артилерії та авіації.  Прорвати лінію оборони ворог не може, тому обстрілює цивільних, кажуть піхотинці, які боронять цей напрямок. Іноді стрілецькі бої тут точаться на зовсім коротких дистанціях. Ворог накриває окопи і  шляхи які до них ведуть, розбиваючи автівки як цивільних, так і медиків. Тож піхотинці збираються на бойове авто.

Росіяни вдарили по основному хабу гуманітарної допомоги у Часовому Яру касетними снарядами, знищивши провізію і будівлю. Та на цьому росіяни не зупинились, вони цілять і добивають все навколо

Руїни у напівмертвому місті, захищають воїни, які тримали оборону Бахмуту, що за вісім кілометрів від Часового Яру.

Нині росіяни у Часовому Яру роблять те ж, що і в Бахмуті – гатять з усього наявного озброєння, перетворюючи на суцільні руїни. Після боїв за Бахмут, росіяни стали набагато обережнішими. Активно використовують авіарозвідку, прикриваються артилерією, і вже потім штурмують малими групками.

Стрілецькі бої у наших військових – буденна справа. Кажуть іноді доводиться відстрілюватися на зовсім малій відстані. Під палючим сонцем вони щодня відбивають по кілька атак ворога.

Росіяни вже другий рік поспіль активно практикують принцип випаленої землі. Своїми снарядами вони знищують цілі квадрати, щоб потім було легше просуватися.

Основні так звані дороги життя на Бахмутському напрямку нашим бійцям вдалося повернути під свій контроль. Та до деяких відрізків російські снаряди долітають. І нині найбільше проблема на фронті –  бойовий транспорт.

Місцеві бойові медики не з чуток знають, що таке відсутність транспорту. Їм доводилося не раз нести поранених кілька кілометрів на собі.

Нині захисники Часового Яру збирають на бойове авто. Долучитися до збору може кожен. Бо на фронті автівки, як і дрони – розхідний матеріал, але вони вкрай важливі.

Передова, Факти ICTV, Часів Яр
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