Виплати Covid-тисячі: за дві доби українці встигли витратити понад 130 млн грн

За два дні роботи державної програми єПідтримка українці вже витратили 134 млн грн, отримані за вакцинацію проти Covid-19.

Про це повідомив очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

Програма єПідтримка повноцінно стартувала з 19 грудня.

За Covid-тисячу купують квитки в кіно, книжки, абонементи до спортзалів та оплачують подорожі потягом чи літаком.

Загалом цифрову картку для отримання тисячі за Covid-вакцинацію вже оформили майже 5 млн людей.

Партнерами програми стали шість банків: Monobank, Приватбанк, А-банк, Ощадбанк, Укргазбанк та Альфа-Банк. Але в майбутньому до єПідтримки планують приєднатися ще близько 10 банків.

Із січня наступного року за Covid-тисячу пенсіонери зможуть купити і ліки.

У найближчій перспективі українці зможуть отримувати тисячу грн за Covid-вакцинацію не лише через застосунок Дія. Так, для отримання виплат банки почнуть видавати звичайні платіжні пластикові картки.

А для громадян, які не мають смартфонів, додатку Дія, цифрових додатків банків чи пластикових карток, обіцяють передбачити “традиційні способи” отримання грошей.

Всі транзакції за програмою в онлайн-режимі відслідковуватиме кіберполіція, щоб запобігти можливому шахрайству з коштами.

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