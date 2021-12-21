Виплати Covid-тисячі: за дві доби українці встигли витратити понад 130 млн грн
За два дні роботи державної програми єПідтримка українці вже витратили 134 млн грн, отримані за вакцинацію проти Covid-19.
Про це повідомив очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль.
Програма єПідтримка повноцінно стартувала з 19 грудня.
За Covid-тисячу купують квитки в кіно, книжки, абонементи до спортзалів та оплачують подорожі потягом чи літаком.
Загалом цифрову картку для отримання тисячі за Covid-вакцинацію вже оформили майже 5 млн людей.
Партнерами програми стали шість банків: Monobank, Приватбанк, А-банк, Ощадбанк, Укргазбанк та Альфа-Банк. Але в майбутньому до єПідтримки планують приєднатися ще близько 10 банків.
Із січня наступного року за Covid-тисячу пенсіонери зможуть купити і ліки.
У найближчій перспективі українці зможуть отримувати тисячу грн за Covid-вакцинацію не лише через застосунок Дія. Так, для отримання виплат банки почнуть видавати звичайні платіжні пластикові картки.
А для громадян, які не мають смартфонів, додатку Дія, цифрових додатків банків чи пластикових карток, обіцяють передбачити “традиційні способи” отримання грошей.
Всі транзакції за програмою в онлайн-режимі відслідковуватиме кіберполіція, щоб запобігти можливому шахрайству з коштами.