Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Випускний 2020: як готувалися до останнього дзвоника діти та батьки

Ситуація з коронавірусом дуже засмучує нинішніх випускників – їх цього року 346 тис., і точно кожен мріяв урочисто отримати атестати, провести цей вечір з однокласниками, зустріти світанок. До цього дня готувались усі – вибирали сукні, костюми, вигадували стильні зачіски, замовляли ресторани, але все дарма.

29 травня більшість шкіл проводить останній дзвоник у незвичному онлайн-форматі. Та випускний у Zoom поки слабко  уявляють і діти, і батьки. За даними івент-компаній, деякі клієнти випускні скасували, інші чекають дату і дозволу на проведення масових заходів. А організатори розмірковують, як провести безпечну вечірку.

Докладніше про Випускний-2020 дивіться у сюжеті Наталії Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що YouTube проведе онлайн-випускний з подружжям Обами та Леді Гагою.

Теги: ,

По темі

Останній дзвінок 2020 – привітання в СМС
Останній дзвінок 2020 – привітання в СМС
Останній дзвоник у Києві святкуватимуть 29 травня онлайн
Останній дзвоник у Києві святкуватимуть 29 травня онлайн
YouTube проведе онлайн-випускний з подружжям Обами та Леді Гагою
YouTube проведе онлайн-випускний з подружжям Обами та Леді Гагою
Міносвіти рекомендує відмовитися від останніх дзвінків та випускних
Міносвіти рекомендує відмовитися від останніх дзвінків та випускних
Скільки коштує випускний 2019: ціни на ресторан, одяг і розваги
Скільки коштує випускний 2019: ціни на ресторан, одяг і розваги
У РФ батьки подарували випускникам торт з “надгробками”
У РФ батьки подарували випускникам торт з “надгробками”
Скандал у чернігівській школі: школяру з інвалідністю заборонили танцювати на випускному
Скандал у чернігівській школі: школяру з інвалідністю заборонили танцювати на випускному
Ураган і злива зірвали випускний бал в Ізмаїлі
Ураган і злива зірвали випускний бал в Ізмаїлі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх