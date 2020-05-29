Випускний 2020: як готувалися до останнього дзвоника діти та батьки

Ситуація з коронавірусом дуже засмучує нинішніх випускників – їх цього року 346 тис., і точно кожен мріяв урочисто отримати атестати, провести цей вечір з однокласниками, зустріти світанок. До цього дня готувались усі – вибирали сукні, костюми, вигадували стильні зачіски, замовляли ресторани, але все дарма.

29 травня більшість шкіл проводить останній дзвоник у незвичному онлайн-форматі. Та випускний у Zoom поки слабко уявляють і діти, і батьки. За даними івент-компаній, деякі клієнти випускні скасували, інші чекають дату і дозволу на проведення масових заходів. А організатори розмірковують, як провести безпечну вечірку.

Докладніше про Випускний-2020 дивіться у сюжеті Наталії Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що YouTube проведе онлайн-випускний з подружжям Обами та Леді Гагою.