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Випустили 5 куль та поранили перехожу: в Ужгороді обстріляли авто з чиновником

В Ужгороді невідомі обстріляли авто з начальником Закарпатського управління захисту економіки.

Напали вранці – випустили 5 куль. Офіцер не постраждав, але поранено випадкову перехожу.  Поліція вважає, що закарпатського чиновника намагались усунути за його ефективну боротьбу з контрабандною.

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Останні місяці на Закарпатті ведеться системна атака на контрабандистів. Кілька днів тому тут затримали рекордну партію цигарок на суму 5 млн доларів.

За останній  місяць кільком високопосадовцям області вручені підозри в отриманні коштів від контрабанди, зокрема для втручання у виборчий процес на Заході України.

До слова, команда президента посилено боротиметься з контрабандою на митниці.

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