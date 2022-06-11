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Факти / Відео / Україна

Випустили під ноги автоматну чергу. Історії жителів Ягідного, які пережили окупацію РФ

Єгор Ромахло Журналіст Факти ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

Ягідне на Чернігівщині – один із найяскравіших прикладів звірячої ненависті росіян до нашого народу. Саме там протягом місяця понад 300 людей тримали в шкільному підвалі.

Пані Валентина – вихователька дитячого садка у Ягідному. Майже всю окупацію, 27 днів, вона просиділа у підвалі місцевої школи. Та перед тим, як спуститися туди під дулами автоматів, росіяни прийшли до неї до дому. Та почали хазяйнувати.

– Зайшов на кухню відкрив холодильник. Сказав вари пельмені. Я розгубилася. Прийшлося варити. Вони вийшли, повернулися, забрали пельмені. Потім зайшли 8 людей та почали купатися в мене в душі, – згадує пані Валентина.

Також вона розповіла, що одного разу окупанти випустили автоматну чергу їй під ноги заради розваги. А свої позиції вони облаштували прямо перед її будинком та фактично прикривалися цивільними.

Інша жителька Світлана разом із сім’єю провела у підвалі школи близько тижня. Росіяни погодилися її випустити через погіршення стану здоров’я. Зараз її квартира зруйнована. На щастя, сім’ю прихистили односельці.

Ягідне, як і вся Чернігівська область, поступово оговтується. Дуже допомагають волонтери – прибирають та ремонтують постраждале від вибухів житло.

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