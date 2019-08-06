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Вирви, водорості та грязьові фонтани. На пляжах Одеси заборонили купатися

На одеських пляжах міська влада заборонила купатися. Адже  після страшенної зливи в акваторію потрапила велика кількість поверхневих вод.

Найпопулярніший одеський пляж – Аркадія. Берег усипаний горами водоростей, на самому узбережжі  – велетенська вирва, з якої біжить брудна вода. Під час зливи Аркадію розмило до каналізаційних труб, що спускаються в море.

Відео зафільмували камери спостереження. Під час урагану спочатку з піску, а потім і з моря почали пробиватися грязьові фонтани. Після такої стихії  екологічні інстанції заявили, що купання на одеських пляжах  може бути небезпечним, та взяли проби води на аналіз, який буде готовий через чотири дні. А поки попросили відпочивальників на декілька днів утриматися від купання в морі.

Читайте: В Одесі рекомендували не купатися на усіх міських пляжах

Втім, відпочивальників кишкова інфекція не лякає. На пляжах, зокрема і в Аркадії, яблуку ніде впасти.

В Одеській міськраді вже підрахували – щоб полагодити каналізаційну систему, зокрема й Аркадійський  каналізаційний колектор, необхідно три млрд гривень. І вже почали розробляти план ремонтних робіт.

Гроші на ремонт каналізаційної системи міська влада сподівається отримати від держави.

До слова, пляж смерті у Чернігові: чим небезпечний Золотий берег.

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