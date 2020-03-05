Виривання зубів та хімія. Як російські бойовики катують українців на Донбасі

На окупованих територіях терористи створили справжні концтабори та приміщення для тортур. Те, що там відбувається з полоненими нагадує німецьке гестапо часів Другої світової війни. Бойовики практикують імітацію розстрілу над головою, катування паяльником, голодом та виривання зубів. Для тих, хто не ламається, застосовують хімію.

Найперші підвали окупанти створювали в захоплених обладміністраціях та будівлі СБУ. У середмісті Донецька досі існує підвал в будівлі телецентру. З часом таємні тюрми розгалужувались містом – в колишньому КРУ, зараз це так зване Міністерство держбезпеки. Поруч з ним, в приватному секторі, так званий Звіринець – катівні в ямах гаражного кооперативу. Розстрілювати людей бойовики намагаються подалі від центру – у спальному районі на Босе. Деталі у сюжеті Володимира Михайлова.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як живуть звільнені з полону українці.

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