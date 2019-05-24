Вища освіта в Україні для іноземців: чому їдуть навіть зі США та ЄС

Понад 75 тис. студентів з-за кордону здобувають нині освіту в Україні. Щороку їх стає більше.

Одним із найпопулярніших залишається медичний напрямок. Найчастіше за медичною освітою до нас їдуть вихідці з Індії, Марокко, Азербайджану, Туркменістану, Нігерії. Україна зацікавлена, щоб їх було ще більше.

Приваблює іноземців співвідношення ціна-якість. У них вдома вища освіта дорожча. Тож готові навіть ризикнути. У міносвіти визнають: у гонитві за студентами деякі виші надто спростили умови вступу. А були й такі, що не вимагали і якісного навчання.

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Підривають довіру до української освіти і посередники, які допомагають іноземцям-абітурієнтам. Кілька місяців тому така фірма не перерахувала університету гроші за навчання своїх підопічних з Індії. Як наслідок, мало не відрахували 850 студентів. Міжнародний скандал владнали, а компанією займаються правоохоронці.

Водночас самі виші намагаються підвищити рівень викладання, щоб не втратити тих, від кого залежить їхній заробіток і престиж. До речі, в Україну дедалі частіше їдуть не лише з країн Азії, а навіть Америки, Канади чи Європи.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як студентка зі США написала в есе одне речення і отримала найвищий бал.

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