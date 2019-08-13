Вищі тарифи і відключення води – підсумки роботи нового ринку електроенергії

Замість конкурентних цін – зростання тарифів на третину і загроза відключення води. Українські промисловці та комунальники підбивають перші підсумки нового ринку електроенергії.

Профільну Комісію з енергетики гірники та металурги пікетують з кінця липня. Більше сотні людей оголосили безстрокову акцію протесту. Вимагають знизити тарифи, бо з новим ринком електроенергетики вона подорожчала на третину, а це може зупинити цілі галузі.

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Повертатися додому без зниження тарифів люди відмовляються. Бо для них це означатиме неминучу втрату роботи. За чинних тарифів галузь довго не протримається. Бо для металургів електрика – практично сировина.

У Нацкомісії на компроміс з мітингувальниками поки не йдуть. Тож промисловці апелюють ще й до оператора енергосистеми. Не розуміють, чому за ту саму електрику тепер мусять платити на третину дорожче.

Ще раніше нюанси ринку на собі відчули водоканали. Для них електроенергія зросла в ціні на 25-30%. Натомість тарифи на воду не переглядали. У підсумку лише за липень комунальні підприємства зазнали 200 млн грн збитків. Так їх штовхають до неминучого банкрутства, вважають фахівці. Бо грошей, аби заплатити за світло, забракне вже наприкінці серпня.

Відтак, в Асоціації допускають, що вже з 20 серпня водоканали можуть перейти на погодинну подачу води. Тож більшості міст загрожують комунальні катастрофи.

Нагадаємо, після впровадження ринку електроенергії найбільшу вигоду почали отримувати державні компанії.

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