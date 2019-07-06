Виші України: що треба змінити, аби конкурувати зі світовими
Не так багато вітчизняних вишів можуть конкурувати із закордонними. Найголовніша проблема в тому, що у нас основний час навчання належить не практичним знанням, а відірваній від життя теорії. І коли студент отримує диплом – то прикладних знань з професії йому бракує. Тож доводиться все опановувати самотужки.
Низьку якість навчання часто списують на погане фінансування. Мовляв, немає за що купувати обладнання. Виші фінансують за кількістю професорів і байдуже чи добре вони працюють.
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У Америці викладачів постійно перевіряють, каже викладач Стенфорду Юлія. Враховують відгуки студентів, рецензії колег.
В Україні успішних університетів десятки – із шести сотень.
У Міністерстві освіти сподіваються, що слабкі виші з часом самі закриються, не витримавши конкуренції. І радять студентам, перш ніж вступати, поцікавитися, як навчає цей університет.
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