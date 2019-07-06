Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Виші України: що треба змінити, аби конкурувати зі світовими

Не так багато вітчизняних вишів можуть конкурувати із закордонними. Найголовніша проблема в тому, що у нас основний час навчання належить не практичним знанням, а відірваній від життя теорії. І коли студент отримує диплом – то прикладних знань з професії йому бракує. Тож доводиться все опановувати самотужки.

Низьку якість навчання часто списують на погане фінансування. Мовляв, немає за що купувати обладнання. Виші фінансують за кількістю професорів і байдуже чи добре вони працюють.

ЧитайтеЯк обрати професію і не програти конкуренцію роботам – інтерв’ю з Іллею Кенігштейном

У Америці викладачів постійно перевіряють, каже викладач Стенфорду Юлія.  Враховують відгуки студентів, рецензії колег.

В Україні успішних університетів десятки – із шести сотень.

У Міністерстві освіти сподіваються, що слабкі виші з часом самі закриються, не витримавши конкуренції.  І радять студентам, перш ніж вступати, поцікавитися, як навчає цей університет.

Раніше Факти ICTV писали про роботу для студентів влітку. Скільки заробляють офіціанти та як знайти роботу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Україні стартувала вступна кампанія. Як правильно обрати виш
Вища освіта в Україні для іноземців: чому їдуть навіть зі США та ЄС
Як обрати професію: на що орієнтуватися та спеціальності майбутнього
Львівський студент відсудив 90 тис. грн за наїзд на ногу
Іноземні студенти складатимуть ЗНО з мови навчання – Міносвіти
Агровиставка SIMA 2019: світові новинки аграрної техніки
ДПА 2019: МОН оприлюднило нові правила
У Харкові знайшли тіла двох іноземних студенток

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка