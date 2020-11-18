Виснаження та брак обладнання: одеські лікарі про умови боротьби з коронавірусом

Одеські лікарі почали говорити про основні проблеми, з якими вимушені зіштовхуватися щодня у боротьбі з коронавірусом.

В багатьох психологічне виснаження та фізична втома. Але найбільше їх непокоять умови, в яких доводиться працювати та лікувати хворих на Covid-19. Лікарі працюють за себе і за колегу, який звільнився або захворів на коронавірус, виконують функції медсестри та санітарки.

За вісім місяців пандемії у більшості лікарень досі немає кисневих станцій, лікарям самостійно доводиться змінювати балони з киснем.

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Лікар-анастезіолог Роздільнянської районної лікарні на Одещині рятує життя хворим на коронавірус. На роботу добирається півтори сотні кілометрів.

За його словами, у медичному закладі бракує потужностей та критично мало кисню для пацієнтів з Covid-19.

Для інфікованих коронавірусом у Роздільнянській лікарні облаштували два відділення на 45 місць. 25 з них – окремі ізольовані бокси для тяжкохворих. Пацієнтів приймають лише після позитивного ПЛР-тестування. Наразі кількість ліжко-місць заповнена більше, ніж на половину.

В Одеській області щодня виявляють близько 500 інфікованих осіб. Через недостатню забезпеченість лікарень, волонтери передають засоби захисту для медичного персоналу та витратні матеріали.

З початком пандемії коронавірусу в Україні утворився дефіцит медиків. Найчастіші причини, через які лікарі йдуть з професії – низька зарплатня, зневага та бездіяльність.

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