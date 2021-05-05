Виспатись та погуляти: що хоче зробити Меркель після відставки
Ангела Меркель висловила найперші побажання після завершення роботи канцлеркою Німечини. Це – виспатися та погуляти.
Але про це можна буде думати після відставки восени 2021 року.
Нині ж, як запевняє очільник німецького уряду, думати про майбутнє часу особливо немає. Адже постійно в голові – пандемія коронавірусу.
Меркель очолює Німеччину з 2005 року, тобто, вже 16 років. Але на новий термін не йтиме.
– Я трохи висплюся, трохи погуляю на природі і подумаю, чим конкретно хочу займатися далі. Я буду рада цьому. Але поки що я із задоволенням роблю свою роботу, – каже канцлер Німеччини.
Третя хвиля Covid-19 в Німеччині
Під час свого виступу 12 квітня канцлер Ангела Меркель заявила, що третя хвиля коронавірусу для Німеччини стала найважчою.
Для зменшення наслідків пандемії у країні необхідно провести масштабну кампанію з вакцинації.
У світовому рейтингу поширення коронавірусу Німеччина посідала 10-те місце.
Нещодавно кількість виявлених випадків Covid-19 сягнула трьох мільйонів.