Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Світ

Виспатись та погуляти: що хоче зробити Меркель після відставки

Ангела Меркель висловила найперші побажання після завершення роботи канцлеркою Німечини. Це – виспатися та погуляти.

Але про це можна буде думати після відставки восени 2021 року.

Нині ж, як запевняє очільник німецького уряду, думати про майбутнє часу особливо немає. Адже постійно в голові – пандемія коронавірусу.

Меркель очолює Німеччину з 2005 року, тобто, вже 16 років. Але на новий термін не йтиме.

– Я трохи висплюся, трохи погуляю на природі і подумаю, чим конкретно хочу займатися далі. Я буду рада цьому. Але поки що я із задоволенням роблю свою роботу, – каже канцлер Німеччини.

Читайте
Європейський Союз буде вуглецево-нейтральним до 2050 року - Меркель

Третя хвиля Covid-19 в Німеччині

Під час свого виступу 12 квітня канцлер Ангела Меркель заявила, що третя хвиля коронавірусу для Німеччини стала найважчою.

Для зменшення наслідків пандемії у країні необхідно провести масштабну кампанію з вакцинації.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Німеччина посідала 10-те місце.

Нещодавно кількість виявлених випадків Covid-19 сягнула трьох мільйонів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Блінкен і Маас не виробили єдиної позиції щодо Північного потоку-2
Блінкен і Маас не виробили єдиної позиції щодо Північного потоку-2
У Німеччині знову скасували Октоберфест через пандемію
У Німеччині знову скасували Октоберфест через пандемію
Слуга народу не розглядає питання відставки уряду Шмигаля – Корнієнко
Слуга народу не розглядає питання відставки уряду Шмигаля – Корнієнко
У німецькій лікарні вбили чотирьох людей – 51-річну підозрювану затримали
У німецькій лікарні вбили чотирьох людей – 51-річну підозрювану затримали
Посилення санкцій проти РФ погіршить ситуацію з Навальним – глава МЗС Німеччини
Посилення санкцій проти РФ погіршить ситуацію з Навальним – глава МЗС Німеччини
Україна просить у Німеччині зброю для захисту від РФ – ЗМІ
Україна просить у Німеччині зброю для захисту від РФ – ЗМІ
Пашинян йде у відставку
Пашинян йде у відставку
Комендантська година у разі небезпеки: Німеччина знову посилила карантин
Комендантська година у разі небезпеки: Німеччина знову посилила карантин
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка