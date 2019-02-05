Вистачило б для теракту! На КПВВ Гнутове затримали чоловіка з вибухівкою

На КПВВ Гнутове під Маріуполем українські прикордонники затримали 62-річного чоловіка, який намагався провезти вибухівку. Припускають, що таку перевірку влаштували російські спецслужби.

У спинці заднього сидіння свого автомобіля чоловік намагався перевезти дві тротилові шашки вагою 400 грамів. За словами фахівців, такої кількості вибухівки було б достатньо для влаштування потужного терористичного акту. Вже відомо, що тротил чоловік отримав у тимчасово окупованому Новоазовську.

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Окрім спроб перевезення незаконних речовин та контрабанди, мешканці тимчасово-непідконтрольних територій намагаються перетнути лінію розмежування із підробленими документами. Здебільшого це паспорти, в які мають переклеювати фотокартки при досягненні певного віку. Торік було затримано майже шістдесят таких зловмисників. За перший місяць цього року – вже одинадцять.

Існує також практика так званих карткових човників. Це, коли особа перевозить із собою кількадесят банківських платіжних карток інших людей, для зняття готівки.

До того ж за даними української розвідки, окупанти наразі посилюють контроль на власних пунктах пропуску. Щоб чоловіки призовного віку на непідконтрольній території не тікали від мобілізації до лав незаконних формувань.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на КПВВ на Донбасі померло двоє людей.

Опубліковано Лютий, 05 в 19:47



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