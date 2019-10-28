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Виставка Wine & Spirits Awards: вперше новим стендом представлена марка Шабо

У Києві відбулася вагома для Східної Європи виставка Wine & Spirits Awards. На якій, зокрема, вперше новим стендом була представлена торговельна марка Шабо.

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Біля стенду компанії чимало відвідувачів. Серед них і ті, хто знайомий не лише з продукцією компанії, а й відвідували Центр культур.

Присутні мали змогу ознайомитися з брендом та на власні очі побачити найвищі нагороди з усього світу, а їх більш ніж 350, зазначають у компанії.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як з повітря зробити паливо та алкоголь.

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