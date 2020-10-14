Виставки техніки, марші та хвилина мовчання. Як Україна відзначала День захисника

14 жовтня Україна вшановує своїх захисників у всіх регіонах. Мешканці різних міст країни вийшли на вулиці, аби подякувати тим, хто боронить нашу землю на Сході України.

Святково-патріотичні марші зібрали людей різного віку, різних професій та соціального статусу. Єдине одне – любов до України.

Читайте: Вклоняємось за мирне небо: Зеленський виступив з промовою до Дня захисника

У Харкові патріотична хода зібрала півтисячі людей. Військові, громадські активісти, волонтери та звичайні містяни пройшли головною вулицею. Так харків’яни віддали шану воїнам, які боролися за незалежність і захищають суверенітет України нині.

Маршем захисників відзначили свято і в Луцьку – понад сотня учасників крокували центральною вулицею до стели Небесної сотні. До маршу долучилися козаки, ветерани АТО і військовослужбовці, що досі боронять нашу державу.

А у Дніпрі цьогоріч день захисника пройшов без акцій і тисячних маршів. Урочистості розпочалися на алеї пам’яті – тут за традицією хвилиною мовчання згадують полеглих військових.

За роки війни Дніпропетровщина втратила чи не найбільше військових – понад 600 загиблих. 14 жовтня тут відкрили ще одну стелу з 30 іменами і портретами героїв російсько-української війни.

А в прифронтовому Маріуполі зібралися військові і силовики, які щодня боронять підступи до міста. Лінія фронту – менш ніж за 10 кілометрів звідси. Тому тут добре знають і розуміють, якою ціною зберігається мир. Акцію провели біля меморіалу на честь загиблих за Маріуполь воїнів.

Вшанували героїв і у Львові. На Личаківському цвинтарі зібралися військові і рідні загиблих. А ще у Львові влаштували виставку військової техніки, яка виконувала бойові завдання на Сході. Потім, під супровід гімну, підняли на флагштоку найбільший у місті стяг.

Ветерани російсько-української війни очолили цьогорічний патріотичний марш з нагоди дня захисника України у Києві. Багатотисячна колона пройшла від столичного парку Шевченка до Офісу президента.

Увесь час ходу супроводжували правоохоронці, та все відбулося мирно. Учасники звернулись до влади з вимогою запровадити кримінальну відповідальність за колаборанство. Люди сподіваються, що в таке визначне свято глава держави їх почує і вимоги опрацюють у парламенті. Поки в Офісі президента взялися їх вивчати.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.