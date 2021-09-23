Виступають родичі загиблих: у Нідерландах тривають слухання у справі МН-17

У Нідерландах тривають слухання у справі катастрофи МН-17. Перед суддями виступають одинадцять родичів загиблих.

Хоча рішення у справі ухвалять без урахування свідчень потерпілих – суд все ж таки може прислухатися до їхньої думки.

Нагадаємо, що Boeing малайзійських авіаліній був збитий у небі над Донеччиною в липні 2014-го року. Загинули всі 298 людей.

Слідство вже встановило, що в літак влучила ракета з установки Бук, який привезли з Росії.

У березні 2020 року Окружний суд розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН-17.

Пасажирський Boeing, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над тимчасово окупованою територією Донецької області 17 липня. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак збили із зенітно-ракетного комплексу Бук, який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Також міжнародна слідча група оприлюднила імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та введення в дію Бук. Це екс-офіцер ФСБ Ігор Гіркін, полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов та громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці “ДНР”

6 вересня 2021 року в Нідерландах продовжилися слухання в судовій справі щодо збиття МН-17. А 9 числа судове засідання в Гаазі відвідала генпрокурор України Ірина Венедіктова.

Детальніше про справу МН- 17 та докази проти Росії – у матеріалі Фактів ICTV.

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