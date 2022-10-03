Висування вперед рівносильне загибелі: Мусієнко оцінив спроможність РФ наступати

Втрата Лиману вдарила по репутації російської армії, а для ЗСУ це своєрідне вікно можливостей, щоб швидше просуватися далі поки немає великої кількості мобілізованих, вважає Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону у коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей.

– Станом на зараз видно, як у російських військ вичерпуються сили, вони не можуть утримувати всю лінію фронту однаково. Тобто вони пропускатимуть удари і надалі. Це зараз таке вікно можливостей для ЗСУ просуватися поки немає великої кількості мобілізованих. Окрім того, деморалізація особового складу ЗС РФ теж дається взнаки, – пояснив експерт.

Водночас, на його думку, кількістю мобілізованих Росія не зможе перевернути ситуацію на свій бік.

– Хоча, звісно, передусім вони перекинуть мобілізованих, і їм поставлять завдання утримувати лінію фронту. І друге – по можливості висуватися вперед. Тільки особливість цього висування вперед у порівнянні з тим, що було кілька місяців тому, – що належної артилерійської підтримки чи важким озброєнням у них не буде. Тобто висування вперед рівносильне загибелі, – підсумував Мусієнко.

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