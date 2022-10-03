Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Висування вперед рівносильне загибелі: Мусієнко оцінив спроможність РФ наступати

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини Валентина Летяк редакторка стрічки

Втрата Лиману вдарила по репутації російської армії, а для ЗСУ це своєрідне вікно можливостей, щоб швидше просуватися далі поки немає великої кількості мобілізованих, вважає Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону у коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей.

– Станом на зараз видно, як у російських військ вичерпуються сили, вони не можуть утримувати всю лінію фронту однаково. Тобто вони пропускатимуть удари і надалі. Це зараз таке вікно можливостей для ЗСУ просуватися поки немає великої кількості мобілізованих. Окрім того, деморалізація особового складу ЗС РФ теж дається взнаки, – пояснив експерт.

Водночас, на його думку, кількістю мобілізованих Росія не зможе перевернути ситуацію на свій бік.

– Хоча, звісно, передусім вони перекинуть мобілізованих, і їм поставлять завдання утримувати лінію фронту. І друге – по можливості висуватися вперед. Тільки особливість цього висування вперед у порівнянні з тим, що було кілька місяців тому, – що належної артилерійської підтримки чи важким озброєнням у них не буде. Тобто висування вперед рівносильне загибелі, – підсумував Мусієнко.

Читайте
Чи є загроза повторного наступу на Київ - пояснення ЗСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Звільнення села на Херсонщині та збитий ворожий штурмовик Су-25: що відбувається на 222-гу добу війни (онлайн)
Звільнення села на Херсонщині та збитий ворожий штурмовик Су-25: що відбувається на 222-гу добу війни (онлайн)
Просування триває: ЗСУ звільнили селище Борова на Харківщині
Просування триває: ЗСУ звільнили селище Борова на Харківщині
Країни ЄС викликали послів РФ – Литва оголосила російського дипломата персоною нон ґрата
Країни ЄС викликали послів РФ – Литва оголосила російського дипломата персоною нон ґрата
Ознака ескалації? У Росії зафіксували рух “ядерного” вантажного потяга з військовою технікою
Ознака ескалації? У Росії зафіксували рух “ядерного” вантажного потяга з військовою технікою
Українці зможуть отримати безкоштовні дрова для опалення: кому нададуть допомогу
Українці зможуть отримати безкоштовні дрова для опалення: кому нададуть допомогу
Здатна спричинити радіоактивне цунамі та знищити міста: що відомо про російську торпеду Посейдон
Здатна спричинити радіоактивне цунамі та знищити міста: що відомо про російську торпеду Посейдон
В Одесі затримано агента РФ, який збирав дані для диверсій проти ЗСУ
В Одесі затримано агента РФ, який збирав дані для диверсій проти ЗСУ
Військові облігації вже можна придбати в Дії: скільки коштують та чим різняться
Військові облігації вже можна придбати в Дії: скільки коштують та чим різняться
Знайшли помилку в тексті?
Помилка