Витік нафти у Чорному морі: АМПУ заперечують катастрофу

Адміністрація морських портів України приховала факт витоку нафтопродуктів в акваторії порту Чорноморськ та блокувала роботу екологів.

Про це заявив керівник Держекоінспекції Андрій Мальований. Він стверджує, що у Чорному морі стався розлив нафтопродуктів, можливо, з буксира Аметист.

АМПУ не пропустила співробітників екологічної інспекції в порт. Тому вони за допомогою прикордонників підійшли до причалу, біля якого знаходиться Аметист, з боку моря. Екологи взяли на проби воду та виявили у ній сорбент, який використовується для збору з водної поверхні нафтопродуктів.

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Водночас представники порту не погоджуються з думкою екологів та стверджують, що у воді могли бути залишки монтажно-розвантажувальних робіт.

– Якщо б у воді були залишки нафтової плями чи залишки нафтопродуктів – це було б помітно, – сказав заступник директора з пошуку та рятування Казенного підприємства Морська пошуково-рятувальна служба Сергій Дубін.

Мальований переконаний, що в адміністрації знали про витік нафти і просто приховали результати катастрофи.

Держекоінспекція також звернулася до Одеської обласної прокуратури та поліції за фактом приховування відомостей про екологічний стан водних ресурсів Чорноморською філією АМПУ.

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