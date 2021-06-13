Витіснили терористів і встановили український прапор: як сьогодні Маріуполь святкує день визволення

У Маріуполі відзначають сьому річницю визволення від проросійських окупантів. 2014 місяць місто було під контролем бойовиків і терористів.

13 червня українські бійці Національної гвардії та спецпідрозділів МВС, а також полків Азов та Дніпро провели спецоперацію – вони витіснили терористів, встановивши над містом український прапор.

Зачистку проводили у штабі окупантів, які займали позиції у центрі міста. У спецоперації взяли участь понад 160 бійців тоді ще батальйону Азов, більше 100 – з Національної гвардії та 72-ї механізованої бригади.

В успішності спецоперації важливу роль зіграли і волонтери. Тоді багато українських захисників приїхали з інших міст країни, та не знали ані Маріуполь, ані його мешканців. Тож волонтери передавали нашим військовослужбовцям інформацію, яку ті використали при підготовці до наступу.

В той день опір нашим бійцям чинили десь 60-80 сепаратистів. Шість з них позбулися життя, 20 – зазнали поранень. Декому вдалось втекти. Цим була поставлена остання крапка: Маріуполь – українське місто.

Операція, яка змінила хід війни

Як відбувалося звільнення Маріуполя та чи готова українська армія до деокупації Донбасу, Фактам ICTV розповів ветеран війни на Сході України, один із засновників батальйону Азов Сергій Тамарін.

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