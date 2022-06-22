Витримують 200 кг, а заряду вистачає на 150 км. В Тернополі створюють електробайки для ЗСУ

Щоб виконувати бойові завдання, не завжди потрібна важка броньована техніка. Деколи достатньо безшумного і мобільного засобу для пересування.

Це про електробайки, які виробляють тернопільські підприємці. Переваги у тому, що транспорт невидимий для ворога. Їх важко побачити через тепловізор, на ньому можна пересуватись по бездоріжжю. На байку можна доставляти боєприпаси на передову та навіть евакуйовувати поранених.

Засновник компанії розповідає: усе почалось 2012 року з ідеї зробити велосипед, який характеристиками схожий на кросовий мотоцикл. Аналоги таких були хіба у США, але й ціна їх в кілька разів вища.

Тож розробку тернопільців почали активно купувати за кордоном. До війни могли виготовляти до 300 одиниць на місяць, 80% продукції постачали в Європу. Але все змінилося після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

– У нас було два байки таких виставкових, і ми вирішили ці байки віддати військовим. І відтоді почалися у нас замовлення, – розповідає засновник компанії з виробництва електровелосипедів Павло Рудакевич.

В байках максимально спрощена конструкція. Двигун потужністю 5 тис. ватів номінально. Розміщений він у задньому колесі. Також електродвигун не нагрівається. Щоб зарядити електробайк, достатньо чотирьох годин – цього вистачить на 150 км. Витримує мотоцикл 200 кг ваги.

– Це єдиний транспорт, яким можна безшумно, швидко дістатись з точки А в точку Б по будь-якій місцевості. Він може їхати дорогами загального користування і польовими, так само і в лісі між деревами, – розповідає начальник виробництва Дмитро Семчук.

На підприємстві готові виробляти один електробайк для армії за два дні. Волонтери уже збирають кошти, аби покрити витрати. Але проблема у комплектуванні. Через війну постачання, зокрема із Китаю, суттєво затримують.

Перетворюють такий мотоцикл у зарядну станцію на колесах. Для зручності розробники встановлюють на батарею розетки на 220 вольтів. Військові можуть під’єднувати до неї, наприклад, супутниковий інтернет Starlink.

Десятки таких електробайків уже використовують бійці на різних ділянках фронту. А замовлень від командирів уже на два місяці роботи.

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