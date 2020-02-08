Витягнули з крижаної води. У Козятині старшокласники врятували життя чоловіку

Два старшокласники врятували 56-річного чоловіка із крижаного ставка. Пригода сталась у Козятині. Працівник місцевого депо пізно ввечері повертався з роботи, підковзнувся і впав у воду. Чоловік сам намагався врятуватись, але знесилений так і не міг вибратись із води.

Йому пощастило, що поруч гуляли двоє школярів. Хлопці відразу кинулись на допомогу. Влад Бржезіцький та Максим Спєсівцев на стали чекати рятувальників. 15 хвилин вони намагались витягти постраждалого, коли приїхала швидка чоловік уже був на березі. Чоловік пробув у воді понад півгодини. Медики пояснили, що це був критичний час, ще 10 хвилин і він міг би померти. Деталі у сюжеті Людмили Цимбалюк.

Нагадаємо, у Рівному дев’ятикласниці стало зле під час уроків, дитина померла на руках медиків вже у машині.

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