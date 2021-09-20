Виверження вулкана на Канарах: лава нищить будинки, тисячі людей евакуйовані

Масштабне, мальовниче та смертельно небезпечне видовище: на іспанському острові Ла-Пальма почалося виверження вулкана Кумбре-В’єха.

Ла-Пальма входить до архіпелагу Канарські острови. Востаннє виверження вулкана на острові бачили півсторіччя тому.

Авіакомпаніям рекомендують уникати польотів поблизу вулкана. Втім, аеропорти Канарських островів поки працюють у штатному режимі.

Вулкан розташований у національному парку, але надто близько до житлових будинків і вже знищив деякі з них.

Із прилеглих населених пунктів терміново евакуюють мешканців та домашніх тварин.

Ситуація настільки серйозна, що на Ла-Пальму напередодні прибув прем’єр Іспанії Педро Санчес, щоб допомогти місцевій владі та спостерігати за рятувальними роботами.

Виверження почалося в неділю приблизно о 15:00 за місцевим часом. Перед цим, протягом минулого тижня, на території острова та його околицях фіксували підвищену сейсмічну активність.

За повідомленнями ЗМІ, лава з вулкана Кумбре-В’єха руйнувала все на своєму шляху. Наразі відомо про близько 100 зруйнованих будинків.

Через виверження близько 5000 жителів були змушені евакуюватися. Для них створили тимчасові притулки. Серед евакуйованих є і не менше 500 туристів.

Інформації про жертви поки немає.

Вулкан Кумбре-В’єха розташований на півдні острова Ла-Пальма, на якому проживають близько 80 тисяч людей. Востаннє виверження відбулося 50 років тому – у 1971 році.

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