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Виверження вулкана в Новій Зеландії: загинули 16 людей, двох туристів шукають

Зросла кількість жертв виверження вулкана в Новій Зеландії. Загинули 16 людей. Один із постраждалих помер. Ще понад 20 у лікарнях.

Двох туристів – розшукують.

Команда рятувальників оглядає територію. Та довго перебувати поблизу вулкана небезпечно. Адже й досі відбувається виверження.

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Катери не встигли відійти від острова і людей засипало камінням і попелом. Востаннє виверження фіксували три роки тому. Тоді стався лише викид попелу, і ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Перу вулкан почав викидати стовпи попелу.

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