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Дмитро Кудрявцев |

Вивезли 650 осіб: Штати подякували Україні за допомогу в евакуації людей з Кабулу

Сполучені Штати Америки висловили подяку Україні за допомогу в евакуації людей з Афганістану.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter написав державний секретар США Ентоні Блінкен.

Офіційний Київ організував шість евакуаційних рейсів з Кабулу та вивіз більше 650 осіб – як українців, так і громадяни інших країн. При цьому Україна не мала в Афганістані власного миротворчого контингенту.

На сьогодні порятунку чекають ще близько 200 українців, проте евакуювати їх з кожним днем ​​стає все складніше.

Люди, які розраховують на вивезення з Афганістану, в коментарі Фактам ICTV розповіли, що зареєструвалися в Міністерстві закордонних справ, однак не можуть потрапити до аеропорту Кабулу, оскільки усі підходи до нього контролюються бойовиками терористичної організації Талібан.

При цьому кількість вильотів з країни щодня зменшується, оскільки існує небезпека знищення літаків з землі.

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Тим часом Головне управління розвідки опублікувало відео операції українського спецназу в Кабулі.

Наші бійці змушені були в пішому порядку вийти за межі території, що охороняється, щоб знайти мікроавтобуси з афганськими перекладачами та їхніми сім’ями, а потім супроводити їх до аеродрому.

На подібні дії не наважувалася жодна з евакуаційних місій, оскільки територію за межами аеропорту контролюють таліби.

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