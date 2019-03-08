Вивозять сміття, фарбують вагони та роблять ремонт: жінки в нежіночих професіях

Прибирати вулиці, працювати на залізниці, чи будівництві – професії не менш відповідальні, ніж сидіння у парламенті. Робота їх малопомітна, але дуже відповідальна і нелегка. Приміром, не кожному чоловікові під силу штовхати колесо в півтори тонни чи керувати машиною, що вивозить сміття і при цьому залишатися жінкою: губна помада, тіні або яскрава хустка і усмішка – без цього на роботу ні ногою.

Галина Кравчук з Житомирщини була дояркою, а коли роботи в селі не стало, то у 43 роки знайшла її буквально на дорозі. 7 років вантажником сміттєвоза, а тепер робить чистими столичні вулиці. В яскравій хустці і з підфарбованими губами. Бо ж і на дорозі вона жінка.

Читайте: Квіти на 8 Березня: ціни і де придбати

Не від скрути, а за власним бажанням змінила бухгалтерський калькулятор на шпатель Інна Сідмороз. Робота фізично непроста. Жіночі руки обробляють великі площі, розчин замішує сама. Та й мішки з будівельними сумішами піднімає. І навіть зараз, коли при надії – працювати не припиняє.

Жінок провідників бачили усі. Але є й ті, хто вручну фарбує вагони і робить їх майже новенькими. Маляри на залізниці – переважно жінки. Щодня робота із токсичною фарбою. Тому респіратори не знімають. Але усі з манікюром. Бо є життя і поза роботою. Усі ці жінки достойно виконують свою роботу, знаходячи при цьому час для сім’ї і для себе.

До слова, Факти ICTV зробили підбірку привітань з 8 Березня у віршах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.