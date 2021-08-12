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Наташа Тарчевська |

Вивозили тонами: на Миколаївщині чоловіки крали газ із вагонів-цистерн потягів

На Миколаївщині правоохоронці викрили організовану групу, яка тонами викрадала газ із вагонів-цистерн потягів.

Інцидент стався у Первомайську. Відомо, що під час масштабної операції за участю майже 100 правоохоронців було затримано більше десятьох осіб віком від 17 до 44 років.

Слідство встановило, шо крадений газ чоловіки доставляли на заправні станції.

Серед затриманих виявився співробітник Головного управління воєнізованої охорони, а організатором був колишній депутат міськради.

За місяць крадії могли заробити 1 млн гривень. Під час розслідування правоохоронці знайшли ферму, на якій переховували газовоз. Дев’ятьом фігурантам слідчі повідомили про підозру.

Екс-депутат міськради, аби його підопічних не засудили, запропонував начальнику місцевої поліції $5 тис. Його затримали під час передачі грошей.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 (Крадіжка в особливо великих розмірах організованою групою) КК України.

Зловмисники ризикують провести за ґратами до дванадцяти років.

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