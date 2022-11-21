Виїжджати нікуди не потрібно: Тимошенко заспокоїв українців

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко спростував інформацію про те, що українцям нібито потрібно виїхати за кордон через ймовірність блекауту.

Так, він заявив в ефірі національного телемарафону журналістці ICTV Олені Фроляк про те, що Україна готова до будь-яких сценаріїв, і навіть у найгіршому з них перед енергетиками стоятиме завдання щодо відновлення електропостачання за кілька днів.

– Ми вже проходили багато різних найгірших сценаріїв за останній місяць. Я хотів би одразу всіх заспокоїти – виїжджати з країни точно нікуди не потрібно. В інформаційному просторі був “вибух” щодо виїзду. Але виїжджати нікуди не потрібно, – наголосив він.

Тимошенко уточнив, що влада розробляє плани дій для будь-якого сценарію, в тому числі – тотального відключення світла, але це не означає, що такий варіант справді очікують.

– Не буде у нас, сподіваємось, спільного блекауту по всій країні. Так, можливі відключення, так, можливо, не тільки на годину-дві. Але вже пройдено етапи того, як ми це робимо… Все залежить від ситуації з ракетним обстрілом. Але в будь-якому разі ми у своїй країні, їхати нікуди не потрібно, все полагодимо, все стабілізуємо, – наголосив представник ОП.

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