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Факти / Відео / Україна

Виїжджати нікуди не потрібно: Тимошенко заспокоїв українців

Анастасія Гевко редакторка стрічки Олена Фроляк Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко спростував інформацію про те, що українцям нібито потрібно виїхати за кордон через ймовірність блекауту.

Так, він заявив в ефірі національного телемарафону журналістці ICTV Олені Фроляк про те, що Україна готова до будь-яких сценаріїв, і навіть у найгіршому з них перед енергетиками стоятиме завдання щодо відновлення електропостачання за кілька днів.

– Ми вже проходили багато різних найгірших сценаріїв за останній місяць. Я хотів би одразу всіх заспокоїти – виїжджати з країни точно нікуди не потрібно. В інформаційному просторі був “вибух” щодо виїзду. Але виїжджати нікуди не потрібно, – наголосив він.

Тимошенко уточнив, що влада розробляє плани дій для будь-якого сценарію, в тому числі – тотального відключення світла, але це не означає, що такий варіант справді очікують.

– Не буде у нас, сподіваємось, спільного блекауту по всій країні. Так, можливі відключення, так, можливо, не тільки на годину-дві. Але вже пройдено етапи того, як ми це робимо… Все залежить від ситуації з ракетним обстрілом. Але в будь-якому разі ми у своїй країні, їхати нікуди не потрібно, все полагодимо, все стабілізуємо, – наголосив представник ОП.

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