Виживають кожну хвилину: правозахисниця розповіла, що переживають жінки у полоні та як їм допомогти

В донецьких та російських тюрмах окупанти утримують тисячі жінок і вони потребують допомоги. Такі жінки зазнають як прямого, так і непрямого сексуального насилля.

Про це ведучій Яні Брензей розповіла директорка з комунікацій ГО Сема Україна, політув’язнена та правозахисниця Людмила Гусейнова.

Лише після 24 лютого 2022 року в Офісі генпрокурора зафіксували лише 208 таких злочинів, проте визнають, що ці дані і близько не відображають застосування росіянами сексуального насильства як зброї.

До речі, такий терор разом зі своїми поплічниками окупанти почали влаштовувати ще з 2014 року.

За словами Гусейнової, яка побувала в донецькій в’язниці Ізоляція, зараз в окупованих Донецьку та Луганську, та й на території РФ у тюрмах перебувають десятки тисяч українських жінок.

У Донецьку є сотні жінок, які сидять у тюрмах понад два чи три роки. А ті жінки, які пройшли Ізоляцію, однозначно зазнавали сексуального насилля, зауважила правозахисниця.

За її словами, жінок не обов’язково гвалтують, але їх примушують повністю роздягтися. Можуть торкатися тіла жінки руками, сторонніми предметами. При цьому на голову жінці обов’язково одягають мішок, щоб вона не бачила обличчя свого гвалтівника.

— Наприклад, на другому поверсі в Ізоляції проживали бойовики, які приїжджали з бойових завдань. У них була така собі “база відпочинку”. Вони там пиячили і їм туди приводили жінок, приводили чоловіків, — розповіла Людмила Гусейнова.

Правозахисниця хоче, щоб ті жінки, які стали жертвами сексуальної наруги, не боялися про себе говорити, щоб звернулися за допомогою до ГО Сема Україна.

Людмила Гусейнова розповіла, що їхня організація надає різні види допомоги. Наприклад, деякі жінки, коли приходять, то просто мовчать і іноді саме потрібно поруч з нею посидіти. Хтось після звільнення з полону потребує поновлення документів.

— Безумовно надаємо психологічну допомогу. Жінок, які пережили таке насилля, не можливо вилікувати за місяць, не можна навіть за рік. Це має бути дуже тривала допомога, — зауважила Людмила Гусейнова.

ГО Сема Україна намагається надавати і матеріальну допомогу, адже дуже часто жінки після полону залишаються без нічого. Наприклад, якщо це деокупована територія, то там домівки просто знищені. Чи той самий Херсон після повені.

Правозахисниця Людмила Гусейнова закликає жінок звертатися за допомогою до різних організацій, до правоохоронних органів, щоб зафіксувати злочин. За її словами, жінку не відпустить розуміння того, що десь живе і спокійно ходить той покидьок. Та якщо звернутися за допомогою, то може стати трохи легше.

Держава зі свого боку звільненим із полону жінкам надає допомогу у 100 тис. грн. Це допомагає закрити першочергові потреби. За словами Людмили Гусейнової, було б добре, якби держава “брала з руку” звільнену жінку і “водила по тих інстанціях”, які їй необхідні. Адже дуже часто жінки від ейфорії волі деякий час не можуть прийти до тями.

Фото: Мінреінтеграції

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