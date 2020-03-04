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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Визнати алкозалежність. Як працює та допомагає Товариство анонімних алкоголіків

Поки українці бояться коронавірусу, алкоголізм щороку вбиває понад 40 тис. людей в Україні. При цьому алкоголь активно вживає 40% українських підлітків від 14 до 18 років. Водночас, в Україні немає спеціальних державних програм, котрі б зменшили залежність людей від пияцтва. Цим питанням переймаються громадські організації, серед яких Товариство анонімних аалкоголіків.

Організація працює в світі вже понад 80 років і врятувала від алкозалежності сотні тисяч людей. Основна програма організації 12 кроків анонімних алкологіків працює за принципом рівний – рівному. Головне – це усвідомити свою алкозалежність, тому кожну зустріч починають з цієї фрази. Деталі у сюжеті Оксани Ткачової.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як вводили сухий закон у США та СРСР, та до яких наслідків це привело.

 

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