Визнати алкозалежність. Як працює та допомагає Товариство анонімних алкоголіків
Поки українці бояться коронавірусу, алкоголізм щороку вбиває понад 40 тис. людей в Україні. При цьому алкоголь активно вживає 40% українських підлітків від 14 до 18 років. Водночас, в Україні немає спеціальних державних програм, котрі б зменшили залежність людей від пияцтва. Цим питанням переймаються громадські організації, серед яких Товариство анонімних аалкоголіків.
Організація працює в світі вже понад 80 років і врятувала від алкозалежності сотні тисяч людей. Основна програма організації 12 кроків анонімних алкологіків працює за принципом рівний – рівному. Головне – це усвідомити свою алкозалежність, тому кожну зустріч починають з цієї фрази. Деталі у сюжеті Оксани Ткачової.
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