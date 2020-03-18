Взаємовиручка та незмінні ціни на таксі: ситуація з перевезеннями у Києві

Тільки стало відомо, що підземка зупиниться, як кияни кинулися шукати план Б. У соцмережах пропонують підвезти сусідів, жителів мікрорайонів. Безкоштовно.

Вартість поїздки на таксі не змінилася – трохи дорожче вранці та ввечері – у години пік, але це традиційна історія. Однак, як виявилося, кияни під час карантину не особливо користуються цією послугою.

Докладніше дивіться у сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працювало таксі у перший день тотального карантину в Києві.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.