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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Взаємовиручка та незмінні ціни на таксі: ситуація з перевезеннями у Києві

Тільки стало відомо, що підземка зупиниться, як кияни кинулися шукати план Б. У соцмережах пропонують підвезти сусідів, жителів мікрорайонів. Безкоштовно.

Вартість поїздки на таксі не змінилася – трохи дорожче вранці та ввечері – у години пік, але це традиційна історія. Однак, як виявилося, кияни під час карантину не особливо користуються цією послугою.

Докладніше дивіться у сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працювало таксі у перший день тотального карантину в Києві.

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