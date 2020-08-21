Вже не реве, а лише стогне. Чому міліє Дніпро та як врятувати річку

Дніпро за останні роки катастрофічно швидко міліє, заростає і цвіте. Мілин по всьому Дніпровському басейну до 30%, і ця цифра вже удвічі більша від критичної.

Причин загибелі головної річки країни багато. Колись Дніпро перегородили дамбами, він втратив власну течію і тому не може змити те, що туди потрапляє. А через постійні засухи, мало поповнюється дощовими водами. За роки незалежності зникло понад 10 тис. малих річок. Чи не половина з басейну Дніпра.

Люди тотально забудовують узбережжя і незаконно вимивають пісок.

Великі підприємства використовують воду і повертають її часто неочищеною. Торік лише в межах Києва скинули понад 700 млн кубометрів стоків, з яких 40% були неочищеними. І так у всіх найбільших промислових міст України. А майже всі вони на Дніпрі.

Великі обсяги скидів і від водоканалів, тобто від побутових споживачів. Тут визнають – шкоду завдають колосальну, але нарікають на застарілі технології і брак грошей.

Винні і самі люди, бо в каналізацію скидають усе підряд. А ще і через каналізацію і звичайні зливостоки потрапляє шалена кількість фосфатів – вони є в усіх мийних засобах. Саме ці фосфати провокують ріст водоростей, які забирають кисень і річці, провокують гниття, цвітіння і обміління.

Додають біди і аграрії. За останні кілька років дедалі частіше використовують добрива на основі фосфатів. І вони теж ідуть разом з дощами та стічними водами у ріки.

Найгірше те, що немає єдиного господаря, який відповідає за всі проблеми водойм. Тож тут потрібні негайні системні зміни на рівні держави і самих громад.

Насамперед, необхідно суттєво підвищити штрафи за забруднення водойм, незаконне вимивання піску та забудову 100 метрової зони. Адже зараз штраф просто абсурдний – самозахоплення і забудова 1 квадратного метра на Трухановому острові 8 грн.

А поки кожен може врятувати річку. Не використовувати воду без потреби, і обирати безфосфатні мийні засоби. А ще можна підписати петицію, де президента закликають заборонити використання фосфатів узагалі.

Дніпро у Черкасах потерпає від нечистот

Місцеві жителі вкотре виявили витік брудної речовини зі зливової мережі у водойму. Міська ливнева каналізація збудована так, що аж в 14 місцях має вихід у Дніпро.

Незаконні врізки у мережу Дніпра дозволяють собі як окремі жителі приватного сектору, так і невеликі підприємства.Знайти і покарати винних майже неможливо.

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