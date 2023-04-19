Вже зібрали на дрони та бус: у Черкасах студенти розбирають ноутбуки заради ЗСУ

У Черкасах студенти технологічного університету збирають старі комп’ютери, планшети та мобільні телефони заради допомоги армії. Старі ґаджети сортують і за можливості повертають до життя. Відремонтована техніка та виручені за брухт гроші – усе йде на підтримку військових.

Стару техніку волонтерам приносять містяни. Студенти і викладачі цей непотріб сортують і визначають, що з ним робити далі.

За два місяці існування проєкту зібрали майже сотню комп’ютерів, трохи більше ноутбуків, до тисячі телефонів.

– Люди приносять дуже охоче. Є стара техніка, яку можна перекомплектувати. Робимо такі речі, які військові можуть реально використовувати, – пояснює доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем ЧДТУ Григорій Заспа.

Майже всі деталі у цій справі – корисні. Що не потрапляє у перекомплектування, здають на брухт, гроші витрачають на допомогу військовим. Зокрема, сприяли у зборі на дрони та бус для бійців. Їм же передали із десяток зібраних комп’ютерів.

– Робота комп’ютерів у військових частинах не складна, тому комп’ютери секонд-хенд добре підходять для цієї роботи. Потреба в них є постійно, – каже військовослужбовець Володимир Рябошлик.

Починали ініціативу студенти технологічного університету, а нині у Черкасах уже сім пунктів збору старої техніки. Долучилися школи та волонтерський центр. А також мережу розширили ще на чотири міста регіону.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.