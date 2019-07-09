Вживані меблі та пиво зі старого хліба: як працює “моральний” паб у Лондоні

Моральний паб працює у східній частині Лондона. Він дає кожному шанс долучитися до доброчинності без особливих зусиль. Варто лише випити пива чи перекусити в цьому закладі – гроші підуть на добрі справи.

На вигляд тут усе типове – пиво, снеки, прості страви. Однак насправді це – незвичайний паб, він із тих закладів, які на Заході називають моральними. Головні принципи роботи – екологічність та доброчинність. По-перше, тут можуть знайти роботу ті, кого в інших закладах не беруть.

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Меблі для паба закупили вживані, мило для закладу роблять незрячі люди, тут використовують лише туалетний папір із перероблених матеріалів. Пиво варять із хліба, що залишається – в інших закладах такий зазвичай викидають. І взагалі дбають про те, щоб відходів було менше.

Власник пабу Ренді каже – хотів створити місце, де люди могли б робити благодійні внески, та не змінювали свого повсякденного життєвого розладу. Прибутки від напоїв, які тут подають, ідуть на понад 40 видів доброчинності. Наприклад, пиво у бляшанках, по 5 фунтів за банку, виробляє неприбуткова організація, яка витрачає зароблені гроші на програми з очищення води в Африці.

Планета додаткової користі – таке гасло закладу. Його працівники вірять у здатність людей творити добро, схильність до благодійності. І саме це, за розрахунками, допоможе пабу витримати конкуренцію з іншими, звичайними, закладами харчування, яких чимало в районі, популярному серед туристів, студентів та людей мистецтва.

Нагадаємо, Україна єдина в Європі не має обов’язкового екологічного моніторингу.

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