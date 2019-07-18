Взимку не залишимося без газу. Нафтогаз знайшов гроші на паливо

Нафтогаз знайшов гроші, щоб закупити необхідну кількість палива і накопичити його у підземних сховищах. Майже мільярд доларів вдалося позичити на зовнішніх ринках. При чому під вигідні відсотки. Тепер можна спокійно готуватися до опалювального сезону і не боятися російських газових провокацій.

Газовики вже активно поповнюють запаси. Проте на весь обсяг донедавна не вистачало грошей. Нафтогаз додатково потребував майже мільярда доларів. Залучити кошти вирішили за рахунок цінних паперів – єврооблігацій.

При цьому іноземні інвестори позичили на вигідних умовах. П’ятирічні облігації в євро та трирічні в доларах Нафтогаз розмістив з дохідністю майже 7%. Це дуже хороші ставки, вважають фахівці. Торік таких пропозицій не було.

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Іноземні компанії проявили неабиякий інтерес до українських єврооблігацій – запит інвесторів у понад 2,5 рази перевищив пропозицію. Цінні папери Нафтогазу придбали понад 120 інвесторів з Великої Британії, решти Європи, а також Азії, Південної Америки та інших країн.

І тепер газовики можуть зосередитися на підготовці до зими. Якщо в вітчизняних сховищах накопичать необхідні обсяги палива, Україна пройде опалювальний сезон навіть за умови зупинки транзиту з боку Газпрому. Відтак, у Москви буде значно менше шансів влаштувати чергову газову кризу й нав’язати Києву невигідні умови нового контракту.

До слова, підготовка до зупинки транзиту російського газу під загрозою – Нафтогаз.

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