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Ірина Цимбал, журналістка Факти ICTV

Я лежала під двома кусками бетону! Розповіді тих, кому пощастило врятуватись зі зруйнованого будинку в Умані

У лікарні в Умані залишаються двоє поранених під час ракетного удару по дев’ятиповерхівці на світанку 28 квітня. Ще одну дитину перевезли до столичної лікарні. Для мешканців зруйнованого будинку знайшли тимчасовий прихисток.
Нині в тимчасові житла розселяють мешканців будинку, які цього потребують. Їх 26. Окрім того, підраховують, яких збитків завдала російська ракета. Лише вікон треба поміняти зо півтори тисячі, адже крім цієї дев’ятиповерхівки, постраждали навколишні будинки.
Уманська міська рада спрямувала 3 млн 200 тисяч гривень на першочергові потреби потерпілих.
Ще 2 мільйони з обласного бюджету спрямують саме на ліквідацію наслідків ракетного удару, а з 2 травня закордонні партнери й волонтери розпочали роботи з поступового відновлення житла.
Також працює експертна комісія, яка має визначати  ступінь пошкодження будинку і чи можна його відновити. Тим часом до місця трагедії, де росіяни вбили 23 людей і 6 з них діти, продовжують нести квіти та іграшки.

ракетний удар, Умань, Факти ICTV
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