Я прийшов – тебе нема! Як Порошенко і Зеленський аналізи здавали

Битва відеороликів та аналізів. Хто першим запише звернення та раніше здасть кров. У кого найнезалежніша лабораторія і хто швидше оприлюднить результати досліджень. Замість дебатів українському виборцю пропонують інше шоу. Також в прямому ефірі.

Сьогодні зранку, з трансляцією в прямому ефірі на каналах і соцмережах кандидати здавали аналізи. Кожний в своїх лабораторіях. Першим приїхав Володимир Зеленський, якому довелося пояснювати журналістам, чому не пристав на пропозицію президента приїхати на НСК Олімпійський.

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У президента до здачі аналізів підійшли масштабно, тут одразу 4 лабораторії – дві державні, дві приватні забирають кров, волосся та сечу. І перші результати експрес-тесту повідомляють вже за кілька хвилин.

Петро Порошенко дивується, чому не прийшов Володимир Зеленський, який першим запропонував саме стадіон.

Загалом час на детальний аналіз зразків може зайняти до двох тижнів. Поки ж кандидати здають аналізи, в НСК Олімпійському коментують, жодних заявок на проведення дебатів ані від Суспільного, ані від претендентів на головну посаду країни не надходило, і скільки це може коштувати – сказати не можуть.

До слова, кандидат у президенти Володимир Зеленський сьогодні здав аналізи на наркотики та алкоголь.

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