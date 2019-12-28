Я в полоні, але усе нормально. Сім’я Пантюшенків чекає обміну утримуваними

Родини полонених нині в очікуванні списків, у ці хвилини переговори й досі тривають. Поки імен не називають, дехто не бачив своїх рідних по 5 років – як от сім’я Пантюшенків з Київщини.

Читайте: Обмін утримуваними особами відбудеться 29 грудня – Зеленський

Вікторія Пантюшенко дізналась, що її чоловік у полоні по телефону. Відтоді уже 5 років вона живе в очікуванні. Богдан із сім’ї військових, тому на фронт пішов добровольцем. А вже в січні 2015 року його підрозділ отримує завдання – підірвати Путилівський міст – шлях, яким бойовики доправляли боєприпаси в Донецький аеропорт. Пізніше цю операцію назвуть однією із найяскравіших в обороні летовища. Дивіться більше у сюжеті Христини Величанської.

Нагадаємо, 23 грудня Тристороння контактна група в Мінську погодила умови обміну полоненими, який відбудеться до кінця року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.