Яблучний бізнес в Україні: як вирощують та куди експортують врожай

Минулий рік для українських яблучників був дуже важкий. Погані погодні умови призвели до втрат майже вполовину. Постраждала і якість. Через це знайти вітчизняне яблуко на прилавках супермаркетів нині майже неможливо.

Яблука найвищої якості поїхали на експорт ще взимку, решту вже доїли або переробили на сік. Тож із січня Україна вдесятеро збільшила імпорт.

Цей рік експерти називають лагіднішим для яблучників. Але якщо виростити яблука ми трохи навчилися, то зберегти їх вкрай важко. Для тих, в кого є сучасні холодильники, заробіток був в рази більший. Докладніше про яблучний бізнес в Україні дивіться у сюжеті Сергія Сіліна.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому фермери не можуть заробити на врожаї яблук.