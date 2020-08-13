Ягода від застуди. Чим корисний кизил та як вирощують в Україні

Органічна їжа, що набирає популярності серед споживачів не має вважатися делікатесом, та повинна бути на столі кожного українця. В цьому упевнений запорізький фермер, що кілька років тому ризикнув вирощувати у промислових масштабах малознаний у нас кизил, а нині опікується найбільшим його садом у Європі. Нині там готуються збирати врожай.

Сергій Ольшанський оглядає кожне кизилове деревце. Попри несприятливу цього сезону погоду, цінної ягоди вродило вдвічі більше, ніж торік.

Кизиловий сад з кількома десятками сортів ягоди неподалік містечка Токмак – найбільший у Європі, тут 15 га кизилу.

Усі дієтологи запевняють, кизил – одна з найкорисніших ягід, що багата вітаміном С. Ліза, яка допомагає батькові у саду, переконує нас – відколи почала ласувати кизилом, забула про застуду.

До крамниць пан Сергій постачає вже готову продукцію. Промислові потужності його компанії, де переробляється кизил, у Дніпрі. Цього року фермер потішить покупців новинками.

Боротись за споживача фермеру довелось кілька років. Цінну ягоду, нарешті, постачатимуть і в кілька великих мереж супермаркетів.

Останніми роками на Львівщині відбувається справжній сирний бум. З’явилось дуже багато малих сироварень, де створюють шедеври, експериментують з молоком і технологіями, відроджують давні та започатковують нові смаки та сорти. Попит на крафтові сири перевищує пропозицію, тож сімейні сироварні розвивають виробництво і пропонують дедалі більший асортимент продукції.

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