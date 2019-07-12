Яйця і концерти. На що йдуть кандидати у нардепи заради місця у Раді

Цьогорічну парламентську кампанію експерти називають найбруднішою за останні 10 років. Аби потрапити до Верховної ради, нинішні та майбутні політики використовують адмінресурс, намагаються купити виборців квитками в кіно чи влаштувати яскраве шоу. Але від гречки і від лавочок у подвір’ях теж не відмовляються. І традиційно ці методи використовують мажоритарники, переконують експерти.

Саме непрозоре фінансування найпоширеніше порушення під час цьогорічної виборчої кампанії. Але притягнути за це до відповідальності майже не можливо. Бо закон не забороняє надавати благодійну допомогу. Загалом же за цю нетривалу кампанію в громадській мережі Опора зафіксували майже 700 порушень.

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Найбільше порушень зафіксували напередодні. Ця кількість перевищила 300 фактів. Складено сотню протоколів та відкрито 24 кримінальних провадження.

У цілому правоохоронці під час парламентських перегонів зафіксували понад три тис. порушень. Відкрито 500 кримінальних справ і складено 700 адмінпротоколів. Але вже з наступного тижня силовики перейдуть у посилений режим роботи.

У цілодобовому режимі працюватимуть і до сотні груп вибухотехніків та надзвичайників. А прикордонники обіцяють ретельніше перевіряти тих, хто заїжджатиме до України. Усе заради того, аби вибори пройшли прозоро та спокійно.

До слова, знімання локшини з вух та голос за гречку – у Дніпрі пройшов передвиборчий фестиваль.

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