Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Як 3 ОШБ звільняла Андріївку | Україна отримає літаки F-16 вже за… Новини Факти ICTV за 27.09.2023
– Зеленський повідомив свіжі дані з фронту;
– Ситуація на передовій: новини Генштабу ЗСУ;
– Репортаж з передової: як 3 ОШБ звільняла Андріївку;
– Обстріл Сумщини 27.09.2023 — прогриміло понад 20 вибухів;
– Україна отримає літаки F-16 — міністерка оборони Нідерландів озвучила строки;
– Повітряні сили ЗСУ готуються до F-16 — відео;
– Жінки у лавах рятувальників-добровольців — сюжет;
– Енергооб’єкти захищатимуть від ракетних атак не лише ППО, а й інженерні укріплення — голова Укренерго;
– Американські медики в Ужгороді.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 12:30 (27.09.2023).
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