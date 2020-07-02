Як апарати ШВЛ рятують пацієнтів із ускладненням Covid-19

Українці занадто безтурботливо ставляться до небезпеки поширення коронавірусу. Більшість людей вважає, що хвороба не страшна і лікарі точно справляться з нею.

Але медики, які щодня борються за життя інших, кажуть зовсім інше. За їх словами, 50% пацієнтів, що потребують допомоги апарату ШВЛ – вже приречені.

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Переведення хворого на ШВЛ – це складна процедура для лікарів і не завжди успішний фінал для хворого. Бо апарат не лікує, а лише допомагає постачати кисень у легені.

І навіть якщо все вдалося успішно, коли минає наркоз, усі катетори і трубки ріжуть і муляють. Тож щоб хворі не нашкодили собі, їх прив’язують.

А якщо за кілька днів стан не покращився, проводять процедуру, яку називають трахеостомія – розрізають горло і трубку засувають уже через цей розріз.

У середньому на апараті ШВЛ пацієнти із коронавірусною пневмонією лежать два-три тижні. За цей час можуть з’явитися пролежні. А люди відчувають абсолютну безпомічність.

Вплив коронавірусу на мозок людини

Клітини мозку людини можуть бути заражені коронавірусом, через що є ризик серйозних неврологічних проблем.

До такого висновку дійшли дослідники з Університету Джона Гопкінса, використавши в експерименті міні-мозок зі стовбурових клітин людини.

Фахівці з інфекційних захворювань з університету додали частки коронавірусу в міні-мозок і виявили доказ того, що клітини заражаються патогеном і розмножуються.