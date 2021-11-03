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Олена Баранова |

Як бізнес допомагає у боротьбі з пандемією

Без допомоги благодійників в умовах нової хвилі коронавірусу складно, кажуть у лікарнях. Новий штам агресивніший і більше людей потребує кисню та лікування за допомогою ШВЛ. Три нових апарати столичній лікарні №7 днями передала група компаній Епіцентр. Кажуть, підтримка медикам необхідна завжди.

Засновники компанії Олександр Володимирович і Галина Федорівна створили фонд у 200 млн грн, гроші з якого спрямували на те, щоб забезпечити лікарні засобами захисту та різними апаратами. Це не тільки Київ, це вся Україна отримала допомогу, щоб рятувати життя.

Нові апарати ШВЛ в 7-й лікарні вже взяли в роботу. Кажуть – дуже на них чекали.

Лікарі зазначають, що без допомоги великого бізнесу впоратися з пандемією українській медичній системі було б значно важче, і висловлюють сподівання, що таких ініціатив ставатиме більше.

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