Дистанційне навчання в Україні

Як дистанційне навчання позначилося на учнях і знаннях

До пандемії досвід дистанційної освіти мали всього 182 школи з майже 15 тис. Не готові до цього виявилися ні учні та їх батьки, ні більшість педагогів, і особливо підвела інфраструктура. Частково сумні наслідки такого навчання покаже зовнішнє незалежне оцінювання, але прогалини в тих, хто не вступає до університетів і не займався додатково з репетиторами, очевидно, будуть суттєвими.

Особливо це стосується дітей в глибинці. У гімназії закарпатського села Туриця з технологіями катастрофа – інтернет слабкий, часто зникає світло. Водночас більшість учнів про власний комп’ютер або планшет навіть і не мріють. Замість онлайн-уроків тут просто байдикували. Тому після карантину “пробігали” по кілька тем за урок.

Інша проблема – через дистанційне навчання школярі залишилися без контролю. У батьків не було часу на перевірку, учні часто хитрували і все списували, а вчителям віддалено стежити за сумлінністю майже нереально.

Але і педагоги часто підводили. Про це свідчать численні скарги в Міносвіти. Хтось не проводив уроки взагалі, а лише відправляв завдання. Деякі скорочували заняття до мінімуму. Недопрацювало і Міністерство освіти – масштабної підготовки до дистанційки раніше ніхто не робив. Лише через рік карантину виділили гроші на закупівлю ноутбуків для вчителів.

За даними ЮНЕСКО, карантин через коронавірус зачепив понад 1,5 млрд або 91% учнів усієї планети. Правда, інтернет і техніка в багатьох країнах значно кращі.

Наприклад, у Фінляндії вчителі відразу з’ясовують причини прогулу на дистанційці або навіть телефоном будять учнів. Якщо були проблеми з технікою, залучали спонсорів. І кожна школа сама вибирала форму навчання.

До кінця навчального року українське Міносвіти підрахувало, що якість знань за час карантину впала лише на 8%. Але реальної картини не знає ніхто, тому всі сподіваються на вакцинацію педагогів і завершення карантину, інакше пробіл у навчанні перетвориться в прірву.

Дистанційне навчання в Україні Уперше на дистанційне навчання всі навчальні заклади в Україні перевели навесні 2020 року, коли тільки почалася епідемія коронавірусу. Пізніше школярі навчалися в онлайн-форматі лише у тих регіонах, які належали до червоної зони карантину. Але українці незадоволені дистанційкою у школах. Так, згідно з даними березневого опитування, понад 70% респондентів зазначили, що запровадження дистанційного навчання в Україні у 2020-2021 роках частково або відчутно знизило якість шкільної освіти.

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