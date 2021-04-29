Як дізнатися, за що не потрібно платити в лікарні

Завдяки відкритим даним у медицині тепер стало усе можливим – обрати лікаря для підписання декларації, безкоштовно отримати медпрепарати, закуплені державним коштом, перевірити інформацію про надходження та залишки ліків у будь-якому медзакладі.

Громадяни України часто ігнорують походи до лікаря, бо бояться, що ті можуть призначити дорогі медикаменти, процедури чи аналізи. Навіть, якщо усе це має бути безкоштовним. Тому тепер захистити права пацієнта допоможуть відкриті медичні дані.

Зокрема, Національна cлужба здоров’я, з впровадженням медреформи, почала відшкодовувати лікарням кошти за надані послуги та активно публікувати інформацію про свою діяльність у відкритому доступі. Тому на офіційному сайті можна легко все перевірити.

За словами директора департаменту розвитку е-системи охорони здоров’я НСЗУ Дмитра Чернишова, це дасть користувачам розуміння того, які послуги можна отримати безкоштовно.

Також він додав, що відкриті дані – це подолання корупції, це прозорі правила, які зрозуміло, як потрібно виконувати.

Житель Сумської області Володимир Даценко онлайн ресурсом скористався, після того, як його змусили заплатити за рентген. Хоч він дізнався, що на ці та інші послуги на рік від держави лікарня у містечку Ромни на Сумщині, отримала відшкодування 110 млн грн. Причетних до схеми вдалось викрити, а кошти пацієнту повернули.

Відкриті дані допоможуть обрати лікаря для підписання декларації, безкоштовно отримати ліки, закуплені державним коштом.

Завдяки ресурсу Є ліки, також можна перевірити інформацію про надходження та залишки препаратів у кожному медзакладі.

Це дієвий інструмент для протидії корупції під час їхнього розподілу. Також це суттєва допомога пацієнту, який перебуває на стаціонарі, зрозуміти, на які препарати він може розраховувати безкоштовно.

За словами засновниці проекту Ліки Контроль Наталії Гуран, завдяки онлайн-платформі можна знайти дешевший аналог, перевірити чи препарат не є підробкою.

А ще це найголовніша база усіх зареєстрованих лікарських засобів з онлайн інструкціями щодо застосування. І навіть є інформація, які з них можна уже зараз отримати безкоштовно.

Розвивати відповідну сферу відкритих даних українцям допомагають міжнародні донори – уряди США та Великої Британії.

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Телемедицина в Україні

В Україні дедалі більше використовуються онлайн-консультації для проведення дистанційного прийому пацієнтів. Це особливо актуально під час карантину та є одним з кроків, який дає змогу запобігти поширенню Covid-19 та ГРВІ в Україні.

Наприклад, клієнти YASNO можуть за 15 хвилин дистанційно отримати консультацію від одного з 200 професійних лікарів за 74 напрямами спеціалізації.

Детальніше про телемедицину в Україні читайте на Фактах ICTV.

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